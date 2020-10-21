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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نضال الشافعي يكشف عن تفاصيل دوره في «هجمة مرتدة»

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
الفنان نضال الشافعي
الفنان نضال الشافعي
حسين الجندي
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كشف الفنان نضال الشافعي عن تفاصيل دوره في مسلسل "هجمة مرتدة"، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، ومن المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وأضاف "الشافعي"، في تصريحات لـ"الدستور"، قائلًا: "لي الشرف أن أكون مع أحمد عز وهند صبري في مسلسل كبير لرمضان إن شاء الله يليق بالجمهور".

وأوضح: "بعمل دور ضابط وهو عمل مخابراتي والأعمال الكبيرة اللي ليها علاقة برمضان تحتاج مجهودًا ذهنيًا كبيرًا والمخرج أحمد علاء بيعمل شغل كبير ونفس الوقت شركة سينرجي مهتمة بالعمل جدًا".

واختتم: "أنا بعمل دور ضابط لا أستطيع الحديث عن الدور أكثر من ذلك، وفكرة إنى أعمل ضابط حاجة صعبة ومسئولية كبيرة وطبعًا في كتابة جيدة".

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