نضال الشافعي يكشف عن تفاصيل دوره في «هجمة مرتدة»

كشف الفنان نضال الشافعي عن تفاصيل دوره في مسلسل "هجمة مرتدة"، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، ومن المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل.وأضاف "الشافعي"، في تصريحات لـ"الدستور"، قائلًا: "لي الشرف أن أكون مع أحمد عز وهند صبري في مسلسل كبير لرمضان إن شاء الله يليق بالجمهور".وأوضح: "بعمل دور ضابط وهو عمل مخابراتي والأعمال الكبيرة اللي ليها علاقة برمضان تحتاج مجهودًا ذهنيًا كبيرًا والمخرج أحمد علاء بيعمل شغل كبير ونفس الوقت شركة سينرجي مهتمة بالعمل جدًا".واختتم: "أنا بعمل دور ضابط لا أستطيع الحديث عن الدور أكثر من ذلك، وفكرة إنى أعمل ضابط حاجة صعبة ومسئولية كبيرة وطبعًا في كتابة جيدة".