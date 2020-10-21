رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود الأسهم اليابانية بفضل التفاؤل بشأن تحفيز أمريكي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:35 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
طباعة
صعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الأربعاء بفعل تفاؤل بشأن إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز قبيل الانتخابات الرئاسية وهو ما عزز الأصول العالية المخاطر على مستوى العالم.

وصعد المؤشر نيكي 0.31 بالمئة ليغلق عند 23639.46 نقطة معوضا بعض الخسائر التي تكبدها أمس الثلاثاء مع صعود 188 سهما على المؤشر مقابل تراجع 35.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.73 بالمئة إلى 1637.60 نقطة.

وأنهى 31 مؤشرا فرعيا للقطاعات من 33 في بورصة طوكيو الجلسة على ارتفاع.

وكانت أسهم قطاعات الحديد والصلب والتعدين والشحن المرتبطة بالدورة الاقتصادية الأفضل أداء في البورصة الرئيسية.

ودفع هذا النبأ وول ستريت للصعود عند الإغلاق وعزز المعنويات في آسيا.

وفي بورصة طوكيو، صعد سهم شيماتشو 14.54 بالمئة وهو ما يقل بقليل عن الحد الأقصى اليومي له بعدما قالت شركة نيتوري هولدنجز لتجارة الأثاث إنها قد تقدم عرضا لشراء الشركة العاملة في مجال تطوير المنازل مما يهدد عرضا طرحته دي.سي.إم هولدنجز.

ونزل سهم نيتوري 1.63 بالمئة فيما تراجع سهم دي.سي.إم 6.81 بالمئة.

وزاد سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 1.73 بالمئة على الرغم من تقارير أشارت إلى أنه من المتوقع أن تتكبد الشركة المشغلة لخطوط طيران والمتضررة من جائحة كورونا صافي خسارة 530 مليار ين (خمسة مليارات دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس 2021. وقالت الشركة بعد إغلاق السوق إن التوقعات غير مؤكدة.

وقفز سهم تاكارا بيو 5.42 بالمئة بعدما رفعت الشركة المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية توقعاتها لصافي الأرباح للشهور الستة المنتهية في 30 سبتمبر.

وارتفع سهم نوجيما كورب 7.31 بالمئة بعدما حدثت الشركة توقعاتها لصافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في مارس 2021.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط دفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2020

تردد القنوات التعليمية ابتدائي وموعد بث البرامج والإعادة الأولى والثانية

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

خبيرة توضح عواقب نقص فيتامين D على صحة الإنسان

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-10-2020

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

كورونا يتسبب فى شطب 500 ألف وظيفة للشباب بكوريا الجنوبية

فرنسا تطلق بنجاح أول صاروخ كروز من غواصة

«السعال» يجبر ميلانيا ترامب على إلغاء زيارة انتخابية

مسؤل صينى: تطوير لقاح كورونا لم يتأثر بتحور الفيروس

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

«بيت الياسمين» يصدر «أيامى الحلوة فقط» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد

عودة «الطوق والإسورة» على مسرح الطليعة بالعتبة.. غدًا

الشاعر العراقى خالد الحسن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

الليلة.. عرض فيلم The Untouchables بمركز الثقافة السينمائية