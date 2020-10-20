رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسي يحذر من خطورة خرق أحكام الدستور

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:42 م
قيس سعيد
قيس سعيد
أ ش أ
طباعة
حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من خطورة خرق أي مبادرة تشريعية، لأحكام الدستور أو خضوع بعض المبادرات لحسابات ومصالح الأحزاب أو اللوبيات السياسية والإعلامية في مخالفة واضحة لنص الدستور.

وجدد الرئيس - خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، علي الحفصي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب - حرصه على ضمان حرية الإعلام وحرية التعبير والتفكير، مؤكدًا دعمه للصحفيين الشرفاء وإيمانه بضرورة التعويل على آليات التعديل والتعديل الذاتي، بما يضمن تطوير المشهد السمعي البصري ويساهم في دعم التعددية والتنوع وفق الوسائل القانونية، ودون المس من الأمن القومي لبلادنا.

وتطرق الرئيس - خلال اللقاء - إلى مبادرة أحد الأحزاب الرامية إلى تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، منبهًا في هذا الصدد من خطورة خرق أي مبادرة تشريعية لأحكام الدستور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تردد القنوات التعليمية ابتدائي وموعد بث البرامج والإعادة الأولى والثانية

تأجيل انتخابات النظام الفردي بدير مواس بعد إدراج أحد المرشحين

«القوى العاملة» تكشف تفاصيل الاعتداء على طبيبة مصرية بالكويت

السلطات المغربية تمنع «الرجاء» من السفر للقاهرة

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

السلطات المغربية تمنع «الرجاء» من السفر للقاهرة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2020

اكتشاف كوكبين بينهما «أرض فائقة» على بعد 120 سنة ضوئية

روسيا تنتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بنهاية أكتوبر

الشركة المصرية للاتصالات.. دفع فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2020 قبل فرض غرامة

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

افتتاح المؤتمر الأدبي لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي

قصور الثقافة تشارك بمعرض المنصورة الأول للكتاب

شريف بكر: «برامج إذاعة القرآن» كتاب يعرض الدور التربوي الذي تقدمه الإذاعة

غدًا.. مناقشة «أغانى الحنة السويسى» لـ حسن الإمام بـ«نوافذ ثقافية»