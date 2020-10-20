العراق: العثور على مقبرة تضم رفات 50 شخصًا أعدمهم «داعش»

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، العثور على مقبرة تضم رفات 50 شخصا أعدمهم تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك.وقال المتحدث- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز- إن "الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية، وخلال عملية تفتيش وتطهير للقرى والقصبات في قرى محافظة ‫كركوك‬، عثرت على مقبرة جماعية في إحدى القرى تحتوي على أكثر من 50 رفات تعود لأشخاص تم إعدامهم من قبل عصابات ‫داعش‬ الإرهابية أثناء فترة سيطرتهم على القرية".وكان مصدر أمني قد أفاد، صباح اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية عثرت على مقبرة جماعية في محافظة كركوك.