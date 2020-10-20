إصابة 3 مدنيين عراقيين في هجوم مسلح لـ«داعش»

أصيب ثلاثة مدنيين عراقيين في هجوم مسلح لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي على قرية غربي بغداد.وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "ثلاثة مدنيين أصيبوا، مساء اليوم، بجروح خطيرة بعد أن هاجمت عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي منزلين لهم في قرية سعد التابعة لقضاء أبي غريب.. دون ذكر المزيد من التفاصيل.