بعد اكتشاف النفق .. إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل

أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له قبل قليل بأنه تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو بلدات غلاف غزة، وتم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية، ما تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في بلدات الغلاف.وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه جاهز ومستعد لأي تطور قد يحدث في الساعات المقبلة، حيث تشير التقديرات إلى أن قادة حماس قد يقومون بالرد بعد اكتشاف النفق الضخم اليوم من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يصل إلى داخل إسرائيل. ووفقًا لموقع واللا العبري فإن النفق المُكتشف عميق جدًا.من جانبه علق رئيس الوزراء المناوب ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بأن سكان بلدات غلاف غزة يستطيعون النوم بأمان، بعد حالة الذعر التي انتشرت عقب إطلاق الصاروخ.