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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

بعد رقص لوردينا على أغنيتهم.. «الصواريخ»: «اتشهرت على حسنا» (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:36 م
أصحاب أغنية إخواتي
أصحاب أغنية إخواتي
محمد مجدي رضوى عبدالغني
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توجه فريق "الصواريخ" أصحاب أغنية "إخواتي" التي لاقت نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية، إلى نقابة المهن الموسيقية لحضور الاختبارات الخاصة بمنحهم العضوية ومن ثم تصريح الغناء.

وتحدث "الدستور" مع الفريق عقب رفض النقابة إدخالهم الاختبارات ليؤكدوا، أن أوراقهم لم تكن مستكفية بسبب شهادات الجامعة وخلافها، وهو ما يؤجل فكرة دخولهم الاختبارات مرة أخرى.

وعن رأيهم في فيديو الراقصة لوردينا الذي انتشر مؤخرًا وهي ترقص على أغنيتهم الشهيرة قالوا: "اتعودنا أن الراقصات بيقدموا فقرات استعراضية على أغانيهم، إلا أنهم رفضوا نشر هذا الفيديو على قناتهم على موقع يوتيوب وكذلك صفحاتهم على فيسبوك بسبب وجود أطفال على هذه القناة يتابعون أعمالهم المختلفة".

وتابعوا: "إحنا متعودين الراقصات بيتسيطوا على حسنا من وقت ما بدأنا غناء المهرجانات".

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