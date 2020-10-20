«الطوق والأسورة» على خشبة «الطليعة».. الخميس

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن عرض "الطوق والأسورة"، من إنتاج الفرقة، يقدم ابتداء من الخميس المقبل في تمام السابعة مساء على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور، حيث يقدم العرض يوميا ماعدا الثلاثاء ولمدة أسبوعين.جدير بالذكر أن "الطوق والأسورة" هو العرض حاصد الجوائز في المهرجانات العربية والدولية لعام ٢٠١٩، حيث حصل العرض على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي عام ٢٠١٩، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في هذا المهرجان، كما حصل في شهر ديسمبر الماضي على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس."الطوق والأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، نورهان أبوسريع، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.