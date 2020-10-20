رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تطلق نداءً بحثيًا لدعم الابتكارات وتسويقها تجاريًا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:17 م
هيئة تمويل العلوم
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا
إسراء جمال
طباعة
أطلقت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نداء بحثيًا على موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة Royal Academy of Engineering، حيث يتيح الفرصة للمبتكرين المصريين والباحثين والعاملين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية للحصول على منح تدريبية كاملة رفيعة المستوى في مجال ريادة الأعمال.

ويشتمل هذا البرنامج على فترات تدريبية مكثفة داخل جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة؛ بهدف التدريب على كيفية تحويل الأفكار والنماذج الأولية الناتجة عن أبحاث علمية إلى منتجات قابلة للتسويق محليًا ودوليًا، وإمكانية تحسين الفرص التنافسية لها.

يأتي هذا النداء في إطار برنامج التعاون المصري البريطاني «نيوتن – مشرفة» ويعتبر أحد برامج التعاون الدولي الهامة التي تنفذها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار داخل مصر بالتعاون مع الهيئات الدولية المميزة.

وتم فتح باب التقدم لهذا النداء اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020 على موقع الهيئة وموقع الأكاديمية الملكية للهندسة http:stdf.eg:8080webgrantsopen.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«واحد من الناس» يتكفل بإجراء عملية لوالد بوسي

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

«حب الرشاد».. فوائد مذهلة للحبة الحمراء

الصور

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

«القوى العاملة» تكشف تفاصيل الاعتداء على طبيبة مصرية بالكويت

«حق الغلابة».. أهم 9 مؤشرات عن منظومة الدعم الجديدة

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

الشركة المصرية للاتصالات.. دفع فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2020 قبل فرض غرامة

روسيا تنتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بنهاية أكتوبر

خبير بريطاني يحذر: كورونا لن يختفي

اكتشاف كوكبين بينهما «أرض فائقة» على بعد 120 سنة ضوئية

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

«على بابا والأربعين حرامى» يخطفون الأنظار بساحة الهناجر على مدى 3 أيام

«طومان باي ما قبل النهاية» ببيت السحيمي.. الخميس

انطلاق فعاليات ملتقى فلسطين الأول للقصة العربية

صدور الطبعة التاسعة من «الشحاذ» لـ نجيب محفوظ