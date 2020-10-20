هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تطلق نداءً بحثيًا لدعم الابتكارات وتسويقها تجاريًا

أطلقت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نداء بحثيًا على موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة Royal Academy of Engineering، حيث يتيح الفرصة للمبتكرين المصريين والباحثين والعاملين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية للحصول على منح تدريبية كاملة رفيعة المستوى في مجال ريادة الأعمال.ويشتمل هذا البرنامج على فترات تدريبية مكثفة داخل جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة؛ بهدف التدريب على كيفية تحويل الأفكار والنماذج الأولية الناتجة عن أبحاث علمية إلى منتجات قابلة للتسويق محليًا ودوليًا، وإمكانية تحسين الفرص التنافسية لها.يأتي هذا النداء في إطار برنامج التعاون المصري البريطاني «نيوتن – مشرفة» ويعتبر أحد برامج التعاون الدولي الهامة التي تنفذها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار داخل مصر بالتعاون مع الهيئات الدولية المميزة.وتم فتح باب التقدم لهذا النداء اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020 على موقع الهيئة وموقع الأكاديمية الملكية للهندسة http:stdf.eg:8080webgrantsopen.