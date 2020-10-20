حب من طرف واحد.. تفاصيل شخصية منة عرفة في «إسعاف يونس»

كشفت الفنانة منة عرفة، عن تفاصيل دورها في مسلسل "إسعاف يونس"، أحدث أعمال "WATCH iT" الأصلية، والمنتظر عرضه قريبًا، على مدار 10 حلقات.وقالت الفنانة، في تصريحات صحفية، إنها تلعب دور طبيبة تدعى "لوجي" تحب بطل العمل "يونس"، الذي يجسده الفنان محمد أنور، إلا أنه حب من طرف واحد.وتابعت أن "يونس" لا يحبها بسبب تخصصها، وتحدثت عن كواليس المسلسل مؤكدة أنها كانت طريفة للغاية، واصفة إياها: "الشغل كان روحه حلوة، ومفيش أي طاقة سلبية".وعن تجربة العرض عبر منصة "WATCH iT"، أبدت تحمسها الشديد لها، مؤكدة أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تتميز بتأثيرها القوي، ولذلك فقد أصبحت وسيلة مضمونة، معلقة: "أنا وأصحابي لما بنتفرج على حاجة بنشوفها على (ووتش إت) وكل المنصات".ومسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته سارة سلامة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.