نشرة الحوادث: فحص الموقف القانوني لإقامة الراقصة لوردينا.. وفاة عاملين في بلاعة بالمنيب



فحص الموقف القانوني لإقامة الراقصة لوردينا تفحص جهات الأمن الموقف القانوني لإقامة الراقصة الأجنبية لوردينا، والتأكد من عدم تهربها من الضرائب المستحقة عليها.



وتصدرت الراقصة البرازيلية التي تقيم في مصر التريند عقب نشر فيديو لها بداخل أحد مراكز التجميل بمصر الجديدة، وحصل المقطع الصغير على عشرات الآلاف من المشاركات خلال ساعة واحدة.



المشدد 5 سنوات لـ 8 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية

عاقبت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل رئيس المحكمة، 8 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن 5 سنوات، لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة وترويجها، وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف واستعراضهم القوة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على 8 أشخاص ميكانيكى وطالبين ومراقب جودة وعامل وصيدلى ومدرس وحاصل على بكالوريوس علوم، جميعهم مقيمون دائرة مركز منيا القمح، لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، واستعراض قوة وتحرر لهم محضر 71 جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح لسنة 2020.





وفاة عاملين داخل «بلاعة» في المنيب

توفي عاملان وأصيب ثالث بعد استخراجهم من داخل بلاعة لشبكة جديدة للصرف الصحى بشارع التحرير بمنطقة المنيب، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان وتم استخراجهم ونقلهم إلى المستشفى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا يفيد بإصابات نتيجة لوجود عمال داخل بلاعة صرف صحى بالمنيب، وعلى الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحادث.



وتبين أنه أثناء قيام عاملين بأعمال حفر لبلاعة بشبكة صرف صحى انهارت عليهم وفشلوا من الخروج منها فنزل شخص لإنقاذهم وفشلوا جميعًا فى الخروج وتم انتشالهم فى حالة حرجة، وتوفى منهم اثنان فى المستشفى.



بلاغ ضد فيديو السخرية من العاملين بإذاعة القرآن الكريم

تقدم سمير صبري المحامي، اليوم، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد شاب يروج على موقع التواصل الاجتماعي لفيديو، وصفه بالساخر من العاملين في إذاعة القرآن الكريم.



وقال المحامي: "نلتمس إصدار أمر عاجل للتحقيق في البلاغ التالي، بعد أن ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صوت وصورة، لشاب يستهزئ ويسخر بأسلوب خسيس بمذيعين إذاعة القرآن الكريم حتى يضحك مجموعة من عديمي القيم والأخلاق، وعلى درجة كبيرة من الانحطاط والإسفاف" بحسب وصف مقدم البلاغ.



وتابع "صبري": "ولما كان من يظهر ويروج لهذا الفيديو يشكل أركان جريمة ازدراء الدين الإسلامي مما يحق معه للمبلغ أن يتمسك بالمادة 98 فقرة (2) من قانون العقوبات، ملتمسا وبعد مشاهدة الفيديو التحقيق في هذا البلاغ وتقديم من يظهر فيه ويتعمد نشره للمحاكمة الجنائية العاجلة".



ضبط شبكة لممارسة الدعارة «أونلاين» بالقاهرة

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قيام إحدى السيدات بتزعم جماعة إجرامية منظمة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي وتحت ستار الزواج العرفي محدد المدة مقابل مبلغ مالى من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ويعاونها فى ذلك سيدتان إحداهما شقيقتها.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط (4 سيدات من بينهن صاحبة الصفحة المشار إليها – مقيمات بمحافظتى القاهرة والجيزة) وذلك فى كمين أعد لضبطهن بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبمواجهتهن قررت 3 منهن بتكوين جماعة إجرامية تخصصت في استغلال الفتيات من بينهن المتهمة الرابعة، في الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وعقد زيجات عرفية محددة المدة مقابل مبلغ مالي، والترويج لنشاطهن عبر الصفحة المشار إليها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويعاونهن سيدتان إحداهما مقيمة خارج البلاد.



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