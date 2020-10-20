«مصر الرقمية».. 19 خدمة إلكترونية توفرها الحكومة للمواطنين

ليس سهلًا أن تدخل الدولة بكل خدماتها العالم الرقمي، بأن يصبح كل شيء إلكترونيًا، مودعًة البيروقراطية التي كانت تفرضها التعاملات تحديدًا داخل المصالح، وهوما سعت إليه مصر وحققت فيه إنجازًا كبيرًا.خلال السنوات الأخيرة، بدأت تظهر الخدمات الإلكترونية، من أجل التحول التدريجي من اليدوي إلى الرقمي، في بعض الوزارات والمؤسسات، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت للمواطن والموظف على حد سواء.واتساقًا مع ذلك، كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استعداد الدولة لإطلاق "بوابة مصر الرقمية" لتقديم خدمات بشكل رقمي، مثل تراخيص القيادة والتوثيق والبريد وخدمات رفع الدعاوى واستخراج بطاقات التموين، وسيتم إطلاق حزمة إضافية أخرى.وأوضح أن الدولة أيضًا تستعد لإتمام المرحلة الثانية من رفع البنية المعلوماتية بتكلفة 300 مليون دولار، بعد إتمام المرحلة الأولى في عام 2019، وتمت تجربتها في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي من أجل تحقيق التحول الرقمي الكامل.ولكن لم تكن هي الخطوات الأولى نحو الرقمية، ففي سبتمبر الماضي أطلق موقع "مصر الرقمية"والتي تحمل مجموعة من الخدمات تصل إلى 70 خدمة، وهناك خدمات للاستثمار وخدمات من ثلاث حزم مختلفة للمواطنين.في مايو 2019، بدأت مصر تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، وهي عبارة عن إمكانية سداد المدفوعات باستخدام وسائل التحصيل الإلكترونية، بقيمة تبدأ من 500 جنيه كحد أدنى، باستخدام المواطن الكروت الإلكترونية على ماكينات POS.في مطلع 2020، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن خدمة جديدة تقدم إلكترونيًا وهي إمكانية تجديد رخصة القيادة، ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن إجراؤها من المنزل دون الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور.وتتيح خدمة فوري خدمة تجديد رخصة القيادة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور من خلال الاتصال بخدمة العملاء، مع تنفيذ عدد من الشروط الخاصة مثل دفع الرسوم والمخالفات إن وجدت كافة، وأن تكون المركبة مرخصة.واستفاد كثير من المواطنين بتلك الخدمة لاسيما أنها أطلقت وقت انتشار فيروس كورونا، منهم المهندس مدحت محمد، 61 عامًا الذي قام بتجديد رخصة قيادته من المنزل خلال شهر مايو الماضي دون الحاجة إلى الذهاب للإدارة العامة للمرور.وعن تلك الخدمة يقول: "وفرت ليّ جهدا ووقتا، فضلًا عن تجنب الازدحام الذي لم يكن محببا تحديدًا في ذلك الوقت بسبب فيروس كورونا، ونتمنى أن تشمل تلك الخدمة فحص السيارة، لأن تلك الخطوة تتطلب من صاحب السيارة الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور".ويضيف: "كل ما في الأمر هو التواصل مع خدمة العملاء وتنفيذ الشروط كافة الخاصة بتجديد الرخصة، ولن يتطلب الأمر سوى دفع الرسوم بطريقة إلكترونية وإدخال البيانات الشخصية والخاصة بالسيارة لخدمة العملاء حتى يتم تجديدها إلكترونيًا من المنزل".ومن أكثر الخدمات الرقمية التي وفرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، إمكانية استخراج بطاقة التموين من المنزل والتي أطلقتها خلال يونيو الماضي عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر 2020، والتي تمكن المواطن من استخراج بطاقة تموين لأول مرة، لمن يسبق لهم الحصول على دعم تموينى سابقًا، وهم من المستحقين.كما وصل عدد الخدمات التي يستفيد منها المواطن إلكترونيًا إلى 19 خدمة، أهمها استخراج شهادة الميلاد، بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، متابعة الإقرار الضريبي، تسديد فاتورة الهاتف والكهرباء، وتجديد رخصة السيارة في بعض المناطق، بالإضافة إلى الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة وكذلك التنسيق الجامعي.