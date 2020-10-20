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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معارضة تركية مهاجمة أردوغان: «لست مهمومًا بأنقرة»

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:54 م
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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وجهت المرأة الحديدية رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار، دعوة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتوقف عن العبث بأركان الدولة التركية، وكذلك عدم التسكع في إدارة البلاد.

كما لفتت أكشنار إلى أن أردوغان غير مشغول بهموم الأمة مطلقًا، وفقا لموقع تركيا الآن.

وخلال كلمتها باجتماع الكتلة البرلمانية في مجلس النواب التركي، اليوم، عرجت أكشنار على أزمة المحكمة الدستورية، مؤكدة أن أردوغان يعبث بملف العدالة برمته.

وكان الناشطون والإعلاميون الأتراك المقربون من الحكومة التركية، قد دشنوا حملة شرسة ضد نائب رئيس المحكمة الدستورية، إنجين يلدريم، متهمين إياه بـ«الدعوة إلى انقلاب»، مما اعتبرته المعارضة ترتيبًا من أردوغان للسيطرة على المحكمة الدستورية.

وقالت أكشنار إن المحاكم الدستورية مؤسسات لا غنى عنها للديمقراطية في العالم المُتحضر، ومرة أخرى أنادي من هنا، توقف عن اللعب بأركان تركيا الأساسية.

وفي ضوء ذلك، طالبت أكشنار أردوغان بالجلوس لمناقشة المحكمة الدستورية، مع فتح ملفات وقضايا رجل الشارع التركي مثل الانتشار الكاسح لفيروس كورونا، وتعرض النساء للعنف والقتل، والشباب العاطل عن العمل، والدولار الذي اقترب إلى 8 ليرات.

وأوضحت أن أردوغان لا يريد مناقشة الملفات المشار إليها سابقًا، لأنه لا يريد أن يشغل عقله بهموم الأمة، مؤكدة أن القانون والعدالة بحد ذاتهما يجعلانه «تعيسًا».

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