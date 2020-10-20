رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بلاغ جديد ضد فيديو السخرية من العاملين بإذاعة القرآن الكريم

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:44 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
تقدم سمير صبري المحامي، اليوم الثلاثاء، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد شاب يروج على موقع التواصل الاجتماعي لفيديو وصفه بالساخر من العاملين في إذاعة القرآن الكريم.

وقال المحامي: "نلتمس إصدار أمر عاجل للتحقيق في البلاغ التالي، بعد أن ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، صوت وصورة، لشاب يستهزئ ويسخر بأسلوب خسيس بمذيعي إذاعة القرآن الكريم، حتى يوضحك مجموعة من عديمي القيم والأخلاق، وعلى درجة كبيرة من الانحطاط والإسفاف"، حسب وصف مقدم البلاغ.

وتابع "صبري": "ولما كان من يظهر ويروج لهذا الفيديو يشكل أركان جريمة ازدراء الدين الإسلامي، مما يحق معه للمبلغ بأن يتمسك بالمادة 98 فقرة (2) من قانون العقوبات، ملتمسا، وبعد مشاهدة الفيديو، التحقيق في هذا البلاغ وتقديم من يظهر فيه ويتعمد نشره للمحاكمة الجنائية العاجلة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«حب الرشاد».. فوائد مذهلة للحبة الحمراء

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«هاخده بالقانون».. خالد التميمى يفجر مفاجأة حول ابن هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

اكتشاف كوكبين بينهما «أرض فائقة» على بعد 120 سنة ضوئية

روسيا تنتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بنهاية أكتوبر

الشركة المصرية للاتصالات.. دفع فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2020 قبل فرض غرامة

خبير بريطاني يحذر: كورونا لن يختفي

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

غدًا.. مناقشة «أغانى الحنة السويسى» لـ حسن الإمام بـ«نوافذ ثقافية»

أغاني فنان الشعب بقصر الأمير بشتاك.. الخميس

صدور الطبعة التاسعة من «الشحاذ» لـ نجيب محفوظ

غدًا.. بسمة عبدالعزيز تناقش مجموعتين قصصيتين على النيل الثقافية