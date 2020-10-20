بلاغ جديد ضد فيديو السخرية من العاملين بإذاعة القرآن الكريم

تقدم سمير صبري المحامي، اليوم الثلاثاء، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد شاب يروج على موقع التواصل الاجتماعي لفيديو وصفه بالساخر من العاملين في إذاعة القرآن الكريم.وقال المحامي: "نلتمس إصدار أمر عاجل للتحقيق في البلاغ التالي، بعد أن ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، صوت وصورة، لشاب يستهزئ ويسخر بأسلوب خسيس بمذيعي إذاعة القرآن الكريم، حتى يوضحك مجموعة من عديمي القيم والأخلاق، وعلى درجة كبيرة من الانحطاط والإسفاف"، حسب وصف مقدم البلاغ.وتابع "صبري": "ولما كان من يظهر ويروج لهذا الفيديو يشكل أركان جريمة ازدراء الدين الإسلامي، مما يحق معه للمبلغ بأن يتمسك بالمادة 98 فقرة (2) من قانون العقوبات، ملتمسا، وبعد مشاهدة الفيديو، التحقيق في هذا البلاغ وتقديم من يظهر فيه ويتعمد نشره للمحاكمة الجنائية العاجلة".