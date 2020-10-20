رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جريمة هزت مواقع التواصل الاجتماعي.. التفاصيل الكاملة لقتل أم أبناءها في نهر دجلة بالعراق

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:28 م
جريدة الدستور
ريم محمود
طباعة
جريمة بشعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، وقلوب من العالم، وظل الجميع يتحدث عنها.

في نهر دجلة بالعراق، أقدمت "أم" على قتل طفليها، وألقتهم في نهر دجلة، دون أن تبالي، أو تشعر بأمومتها، وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل جريمة نهر دجلة

وقالت صحف عراقية إن مكان الحادث فى جسر الأئمة وهو الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية لنهر دجلة، وقالت الأم في اعترافاتها أنها قامت بعمل هذا الأمر نظرًا لكثرة الخلافات بينها وبين زوجها وأنها قد إنفصلت عن زوجها منذ ثلاثة شهور ماضية، وقد قامت قوات الأمن العراقية باعتقال هذه السيدة.

وتنوعت أراء المعلقين حول هذه القضية بعد تصدرها التريند لأنها أصبحت قضية رأى عام على مستوى العالم أجمع وليس العراق فقط، فقد قال مغردون عن واقعة نهر دجلة أن هذه الام متجردة من الانسانية ومن الرحمة مستغربين الثبات الذي كانت عليه أثناء إلقاء أطفالها فى نهر دجلة، مطالبين المغردون والمُعلقون على السوشيال ميديا بإعدامها.

يقول مغرد يدعى نواف الشحي من السعودية عن جريمة نهر دجلة التي أصبحت قضية رأى عام: الجنة تحت أقدام الأمهات الصالحات فقط فالانجاب لا يكفي لأن البهائم تنجب، الأم ملاذ لأطفالها حين تضيق بهم الحياة والأب سند ووتد للأبناء من مكر الدنيا ومع ذلك بعض النساء لا يستحقن لقب الأم مثلما هناك بعض الآباء لا يستحقوا لقب الأب.

بينما رجح بعض المعلقين أن هذه الأم صاحبة جريمة نهر دجلة ربما تكون مريضة نفسيًا وليست واعية أو ورائها أسباب كثيرة جعلتها تتخلى عن إنسانيتها وترمى أولادها فى النهر دون أى رحمة، بينما يقول آخرون: خانتهم التي كانت من المفترض أن تكون الأحن مطالبين بإعدامها بعد جريمتها البشعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 31 درجة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

وثائق تكشف معلومات جديدة عن حادث «إسقاط الطائرة الروسية في سيناء»

الصور

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1471 محضرًا تموينيًّا في 24 ساعة

image description

معدات كسح وغرف عمليات لمواجهة الشتاء في دمياط (صور)

image description

منح شهادة الأيزو لـ 7 مستشفيات جامعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض المدارس التجريبية لمتابعة سير العملية التعليمية

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرًا وغرامة فورية للحرق المكشوف

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

بحضور السيسي.. طلاب الكليات العسكرية يؤدون استعراضا تكتيكيا للحرب

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

اكتشاف آلة إيقاع عمرها 3000 عام وسط الصين

العلماء يعيدون النظر بتوقعاتهم حول العاصفة المغناطيسية

حذاء جوليا وسترة كروز ضمن تذكارات سينمائية بمزاد فى بريطانيا

البرازيل تستعين بدواء مضاد للديدان في علاج كورونا

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

«العين» تطرح كتاب «دروس أنت فيها المعلم»

الليلة.. مناقشة رواية «رحلة فرعون» بجاليرى ضى

صدور مسرحية «حزام ناسف» عن دار النسيم لــ"السيد فهيم"

نجلاء علام تحكى سر مدينة السعادة للأطفال