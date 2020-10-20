جريمة هزت مواقع التواصل الاجتماعي.. التفاصيل الكاملة لقتل أم أبناءها في نهر دجلة بالعراق

جريمة بشعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، وقلوب من العالم، وظل الجميع يتحدث عنها.





في نهر دجلة بالعراق، أقدمت "أم" على قتل طفليها، وألقتهم في نهر دجلة، دون أن تبالي، أو تشعر بأمومتها، وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.





تفاصيل جريمة نهر دجلة

وقالت صحف عراقية إن مكان الحادث فى جسر الأئمة وهو الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية لنهر دجلة، وقالت الأم في اعترافاتها أنها قامت بعمل هذا الأمر نظرًا لكثرة الخلافات بينها وبين زوجها وأنها قد إنفصلت عن زوجها منذ ثلاثة شهور ماضية، وقد قامت قوات الأمن العراقية باعتقال هذه السيدة.



وتنوعت أراء المعلقين حول هذه القضية بعد تصدرها التريند لأنها أصبحت قضية رأى عام على مستوى العالم أجمع وليس العراق فقط، فقد قال مغردون عن واقعة نهر دجلة أن هذه الام متجردة من الانسانية ومن الرحمة مستغربين الثبات الذي كانت عليه أثناء إلقاء أطفالها فى نهر دجلة، مطالبين المغردون والمُعلقون على السوشيال ميديا بإعدامها.



يقول مغرد يدعى نواف الشحي من السعودية عن جريمة نهر دجلة التي أصبحت قضية رأى عام: الجنة تحت أقدام الأمهات الصالحات فقط فالانجاب لا يكفي لأن البهائم تنجب، الأم ملاذ لأطفالها حين تضيق بهم الحياة والأب سند ووتد للأبناء من مكر الدنيا ومع ذلك بعض النساء لا يستحقن لقب الأم مثلما هناك بعض الآباء لا يستحقوا لقب الأب.



بينما رجح بعض المعلقين أن هذه الأم صاحبة جريمة نهر دجلة ربما تكون مريضة نفسيًا وليست واعية أو ورائها أسباب كثيرة جعلتها تتخلى عن إنسانيتها وترمى أولادها فى النهر دون أى رحمة، بينما يقول آخرون: خانتهم التي كانت من المفترض أن تكون الأحن مطالبين بإعدامها بعد جريمتها البشعة.