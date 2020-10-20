القبض على لص خطف هاتف محمول من فتاة بالمعادي

نجح ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل خطف هاتف محمول من فتاة أعلى دائري المعادي، وحرر محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بقيام شاب بالقبض على عاطل لخطف هاتف محمول من فتاة أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.وتبين من خلال الفحص أن عاطل يستقل دراجة بخارية سرق هاتف من فتاة أثناء تواجدها أعلى الدائرى وكان يسير عكس اتجاه السيارات، وطارده عدد من المواطنين، وتمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة.