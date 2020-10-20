حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يساندك أرباب العمل ويقفون في صفك ضد المفترين عليك، فتنجلي المصاعب التي كنت تواجهها في العمل وتبدأ مشروعًا جديدًا بتفاؤل.عاطفيًا: إذا كنت مُقدمًا على جديد عاطفي فقد تتحمّس له جدًّا في هذا الوقت، وينعكس إيجابًا على وضعك.صحيًا: أنت ترتكب خطأ كبيرًا إذا أقلعت عن ممارسة الرياضة متذرّعًا بضيق الوقت.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.