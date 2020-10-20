سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 20-10-2020

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وشهد الريال فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتداول السعر في البنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.



ويصدر الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا.



يشار الي أن الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة،العملات الورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

