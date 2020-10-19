كندا تمدد القيود المفروضة مع واشنطن لمدة شهر

كشف مسئولون كنديون، اليوم، عن تفاصيل القيود المفروضة في البلاد على جميع الرحلات التي تعتبر غير ضرورية مع الولايات المتحدة الأمريكية.وقال مسئولون كنديون، وفقًا لمجلة فوربس، إن القيود المفروضة على جميع الرحلات التي تعتبر غير ضرورية مع الولايات المتحدة ستستمر لمدة شهر آخر على الأقل، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم، أن القيود على معظم الرحلات ذهابًا وإيابًا عبر الحدود ستمتد إلى 21 نوفمبر على الأقل.بدوره، أوضح وزير السلامة العامة الكندي، بيل بلير، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أن قرار تمديد الإغلاق تم بناءً على أفضل نصيحة للصحة العامة متاحة للحفاظ على سلامة الكنديين.يذكر أنه كان من المقرر أن ينتهي آخر تمديد للقيود يوم الأربعاء.