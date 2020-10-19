وزيرة الصحة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

توجّهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الاثنين، إلى مقر مركز التجارب السريرية للقاح كورونا بفاكسيرا للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بعد مرور 21 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى للقاح.يشار إلى أن مصر دخلت ضمن الدول التى تجرى لقاح كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للتأكد من فاعليته وأمانه ومن المقرر خضوع 6000 متطوع للتجارب الإكلينيكية.