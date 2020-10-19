توفي «فولكهارد فيندفور» رئيس جمعية المراسلين الأجانب في مصر، اليوم، بمستشفى وادي النيل بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 83 عامًا.ونعى نقيب الصحفيين ضياء رشوان، في بيان رسمي الفقيد، مؤكدًا أنه قضي في مصر قرابة 60 عامًا مارس فيها عمله الصحفي بكل كفاءة وأمانة واقتدار، وهو ما قدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى.من هو فولكهارد فيندفور عميد مراسلي الأجانب في مصر؟صحفي ألماني عاش في مصر قرابة 60 عامًا وأصبح عميد المراسلين الأجانب ورئيس جمعيتها ومدير مكتب جريدة «دير شبيجل» الألمانية بالقاهرة، وعاصر كثير من الأحداث الهامة والساخنة عربيًّا وعالميًّا وبالأخص في مصر على مدار سنوات عمله المهني التي تتجاوز نصف القرن.كانت بدايته في العمل الإعلامي من منبر الإذاعة المصرية، مذيعًا بالقسم الأوروبي، وحينها تعرف على الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة، في أثناء إلقائه بيان الأول من نوفمبر، الثوري من إذاعة صوت العرب، قبل أن يصبح رئيسًا للجزائر.وخلال حقبة السبعينيات، أجرى عدة حوارات مهمة مع الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ورافقه في رحلته إلى القدس، كما أجرى معه ما يزيد على 22 ساعة من الحوارات، كان آخرها حواره معه مطلع أكتوبر عام 1981 قبل وفاته بـ4 أيام.السيسي يمنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولىمسيرة صحافية طويلة خاضها الصحافي الألماني فولكهارد فيندفور بمصر، كللت أخيرًا بمنح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسام الاستحقاق له، في سابقة تعد الأولى من نوعها، تكريمًا لدوره بصفته رئيسًا لجمعية المراسلين الأجانب في مصر، ومؤسس ورئيس تحرير مجلة «الملتقى» التي تصدر بالتعاون مع غرفة التجارة الألمانية المصرية.