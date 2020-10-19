إحالة سباك متهم بترويج الهيروين بالظاهر للجنايات

قررت نيابة الظاهر الجزئية، إحالة سباك متهم، بحيازة 400 جرام من الهيروين بقصد الاتجار في المخدرات بدائرة القسم بمحتفظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.وكانت إدارة مكافحة المخدرات قد تمكنت من ضبط شخص يدعى "ا.ج"، سباك،"29 سنة"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقل دراجة نارية، وبتفتيشه عثر بحوزته على (400 جرام من الهيروين- مبلغ مالي - وهاتف محمول).و بمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار بها والربح غير المشروع، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم.