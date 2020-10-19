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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

والدها شارك في معاشرتها.. مفاجأة جديدة في حمل طفلة سفاحا من شقيقها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:32 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة معاشرة طفل لشقيقته جنسيا وحملها منه سفاحا بمعرفة الأب الذي حاول التخلص من رضيع ابنته فور إنجابه.

وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الأب متورط في معاشرة ابنته جنسيا عقب علمه بعلاقتها الجنسية مع شقيقها التوأم، واستمرت العلاقة الثلاثية لمدة تخطت عام ونصف حتى فوجئوا بحمل الفتاة.

وأضافت التحريات أن الأسرة من محافظة البحيرة، وتم كشف الجريمة عندما حضر والد الفتاة - مزارع يبلغ من العمر 52 عاما - إلى منطقة منشأة القناطر للتخلص من الرضيع بعد ولادته بيومين بإلقائه في ترعة بمنشأة القناطر.

وأجرت الأجهزة الأمنية مواجهة بين الأب والابن والابنة لتعترف الأخيرة بمعاشرة كلٍ من والدها وشقيقها لها حيث بدأ الأمر مع شقيقها التوأم عندما دفعها لمشاهدة أفلام إباحية معه وتقليدها ثم شاهدهما والدهما فقام بمعاشرتها حتى حدث الحمل فانتظرا حتى وضعت الطفل وقرر والدها التخلص منه لعدم فضح أمرهم خاصة أنها قاصر.

قررت النيابة العامة تسليم الطفلة لعمتها عقب انتهاء سماع أقوالها وإيداع شقيقها مؤسسة الأحداث وإيداع الرضيع إحدى دور الرعاية فيما تم تجديد حبس الأب 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين أن والدة الفتاة وشقيقها انفصلت عن والدهما منذ عام ونصف، وتركت منزل العائلة، وكان الأب يتجه إلى العمل ويعود إلى المنزل، وأثناء نوم الوالد مع شقيقته في غرفة واحدة كان يمارس معها الرذيلة برضاها.

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