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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهمان بسرقة 240 ألف جنيه من شقة بالشرابية: اشترينا تليفونات وحشيش

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:12 م
سرقة شقة
سرقة شقة
حسام التمساح
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تستكمل نيابة الشرابية الجزئية، التحقيقات في اتهام عاطلين، بسرقتهما 240 ألف جنيها من شقة مواطن بدائرة القسم، وأقر المتهمان بواقعة السرقة بسبب ضائقة مالية وقالا "بعد سرقة الشقة كل واحد اشترى تليفون حديث وحشيش علشان نعمل دماغ".

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الشرابية من أحد الأشخاص باكتشاف كسر باب الشقة سكنه وسرقة 240 ألف جنيه، وأسفرت جهوده رجال المباحث عن تحديد مرتكبى الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقر أحدهما بعلمه بعدم تواجد المجنى عليه بالشقة واحتفاظه بمبالغ مالية داخلها.

فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك استعان بالثانى لتنفيذ مخططه حيث تمكنا من دخول الشقة بأسلوب "كسر الباب " والاستيلاء على المبلغ المالى ولاذا بالفرار.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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