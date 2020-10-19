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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الخشت: المنصة التعليمية الذكية بجامعة القاهرة الأكبر في العالم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المنصة التعليمية الذكية للجامعة تعتبر أكبر منصة تعليمية في العالم لأن بها أكثر من ربع مليون طالب في جميع المراحل الدراسية المختلفة، وتستخدم فيها مجموعة من البرمجيات العالمية التي تستخدم في الجامعات الكبيرة في أوروبا وأمريكا، مشيرًا إلى أن المنصة يسهل التعامل معها من خلال الموبايل بمعنى أن الطالب لا يشترط أن يتوافر لدية كمبيوتر أو لاب أو تاب.

وأضاف- خلال تصريحات له أن أي طالب لديه موبايل حديث Smart Phone يستطيع الدخول على المنصة ومتابعة المحاضرات من أي مكان.

وأشار د. الخشت إلى أن الجامعة اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية في العام الدراسي الجديد والتي تعد امتدادا للإجراءات التي اتخذتها من شهر يناير الماضي وقبل بدء انتشار فيروس كورونا في مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة الآن لديها خبرة كبيرة جدا اكتسبتها من خلال الجائحة في موجتها الأولى.

وأكد رئيس الجامعة وجود مجموعة من بوابات التعقيم على كل بوابات الحرم الجامعي وأمام الكليات، وأنه يمنع دخول أي شخص إلى الجامعة دون ارتداء ماسك طبي، وهذه الإجراءات حاسمة وصارمة، مضيفًا أن الجامعة تقوم بعمليات تطهير وتعقيم يومية في جميع الكليات ومباني الجامعة ومنشآتها بمواد متخصصة تصنع في معامل كليتي الزراعة والصيدلة وفق مواصفات علمية.

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