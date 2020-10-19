«الإسماعيلية» تحصد المركز الأول في حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

أعلن الدكتور حامد موسى الأقنص وكيل وزارة الطب البيطرى بالإسماعيلية، عن حصول محافظة الإسماعيلية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تحصين الحيوانات فى الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التى بدأت فى 19 سبتمبر 2020.وأوضح وكيل الوزارة - في بيان - إن الحملة شملت كافة المراكز والمدن والقرى لدعم مربى الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية والنهوض بها، مشيدًا بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة نظرًا لزيادة الوعى البيطرى لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين وترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية.وأردف أن ذلك يأتي بهدف التيسير على المواطنين، موضحا أن لجان التحصين باشرت عملها فى المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات من بيت إلى بيت.يذكر أن هذه هى المرة الثانية على التوالى لحصول مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية على المركز الأول فى نسبة التغطية حيث حصلت عليه فى الحملة القومية السابقة للتحصين ضد مرض الجلد العقدى.