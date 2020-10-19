«الأرثوذكسية» تحتفل بعيد البابا أومانيوس السابع

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد رحيل البابا اومانيوس السابع، ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي:"إنه في مثل هذا اليوم من سنة 146 ميلادية رحل القديس أومانيوس السابع من باباوات الكرازة المرقسية.وتابع الكتاب: وقد رسمه ابريموسن البابا الخامس شماسا، فأقام في هذه الخدمة 10 سنين ولما قدم القديس يسطس البابا السادس، ورأى نجاحه وتدينه وعلمه رسمه قسا، ووكل إليه تعليم المؤمنين بكنيسة الإسكندرية وتدبيرهم وتهذيبهم على مبادئ الدين الصحيح.وأوضح كتاب " السنكسار"، ولما تنيح البابا يسطس، قدم هذا الأب بطريركا، وسلم أمر الكنائس وتعليم المؤمنين إلى الأب مركيانوس الذي صار خلفا له فيما بعد، أما فقد كان مداوما على رد الضالين من الخطاة، ووحدانية جوهر لاهوته وأقام على الكرسي 3 عشرة سنة.