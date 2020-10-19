سعر اليورو اليوم الإثنين 19-10-2020 بالبنوك المصرية

وارتفع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.27 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع ، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.47 جنيه ، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.26 جنيه للشراء وللبيع 18.50 جنيه ، أما في بنك مصر إيران فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.58 جنيه ، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.49 جنيه ، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.46 جنيه ، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.49 جنيه .



سعر اليورو اليوم الإثنين 19-10-2020 في البنوك المصرية





وفي البنك الأهلي الكويتي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.48 جنيه ، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل اليورو للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.50 جنيه ، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.49 جنيه ، وفي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49 جنيه ، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.49 جنيه ، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49 جنيه ، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.48 جنيه ، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.48 جنيه .



أسعار اليورو





وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.47 جنيه ، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.49 جنيه ، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.48 جنيه ، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.47 جنيه ، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.26 جنيه وللبيع 18.46 جنيه ، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.26 جنيه وللبيع 18.48 جنيه ، أما في بنك إتش إس بي سي فسجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.50 جنيه .

يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الإثنين 19-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر التحديثات بالبنوك، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي والبنك العريي الأفريقي الدولي، مقابل تراجع سعره اليوم في المصرف المتحد وبنك إتش إس بي سي.ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.