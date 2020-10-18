انطلاق أسبوع الموضة العربي على الإنترنت 21 أكتوبر

يستعد مجلس الأزياء العربي بدبس بانطلاق أسبوع الموضة العربي افتراضيًا في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2020، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وبمشاركة عدد كبير من المصممين وصانعي الأزياء العرب.كما سيقدم أكثر من 30 مصمم أزياء من جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا، تصاميمهم الجديدة، بالإضافة إلى يوم كامل مخصص للمصممين البرازيليين تحت عنوان "برازيل نوبل"، وسيتم تنظيم أسبوع الموضة العربي، بحيث يقدم المصممين عروضهم، فى صالات مخصصة وبثها عبر منصة العرض الرقمية جور (JOOR)، التى ستتيح الفرصة لأكثر من 260 ألف مشتري دولي بالمصممين والعارضين.وصرح جايكوب أبريان، المؤسس والمدير التنفيذي لأسبوع الموضة العربي، عبر بيان: "يمر العالم كله بمرحلة انتقالية من الدخول في ثورة العالم الجديد التي تحكمها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ونحن، في مجلس الأزياء العربي، نتخذ الخطوات الصحيحة لضمان استعداد مجتمع الأزياء لدينا ليكون جزءا من التغيير الكبير".كما أعلن مجلس الأزياء العربي، حضور النجمة اللبنانية مايا دياب، الفائزة بلقب أيقونة الموضة في العالم العربي، ومن المقرر أن تفتتح الحدث على الهواء مباشرة، يليه "لون الموضة" وهي منصة للحديث عن الموضة ويقدمها مجموعة من خبراء الصناعة والمشاهير وأشهر عارضي الأزياء.