تفاصيل مواعيد الدروس على قناة مدرستنا

مواعيد الدروس على قناة مدرستنا

ننشرحيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، جداول عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية «مدرستنا».وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه القناة يتم بثها على «النايل سات».وأكد أنه سوف يبدأ إرسال قناة موازية لمقررات السنوات الأول حتى الثالث الابتدائي والمرحلة الثانوية يوم ١٥ نوفمبر، وكذلك قناة ثالثة للتعليم الفني في منتصف نوفمبر ٢٠٢٠.وجاء ترددات قناة مدرستنا كالتالي:تردد: ١٢٣٠٣ أفقي معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ معامل تصحيح الخطأ: ٥٦وحددت الوزارة جدول الحصص كما هو موضح في الصور المرفقة.