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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان: رفع عدد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي لـ14

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:06 م
أعضاء مجلس السيادة
أعضاء مجلس السيادة الانتقالي
محمد عمر
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اعتمد الاجتماع المُشترك لمجلسي السيادة والوزراء السودانيين، اليوم، مواءمة اتفاقية السلام التي تم توقيعها في الثالث من أكتوبر الجاري بجوبا مع الوثيقة الدستورية.

واتفق المجتمعون على إضافة 3 مقاعد للمجلس السيادي ليصبح مجلس السيادة الانتقالي مكون من ١٤ عضوا، وفق وكالة انباء السودان الرسمية «سونا».

كما قرر الاجتماع المشترك الذي ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إضافة مادة (٨٠) للوثيقة وتختص بإنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية ويتكون من الحرية والتغيير والمكون العسكري والقوة الموقعة على اتفاقية السلام، لمناقشة القضايا السياسية الكبرى لتذليل عملية الانتقال.

يأتي ذلك بعد توقيع الحكومة السودانية وقيادات من الجماعات المسلحة المتمردة على اتفاق سلام في جوبا عاصمة جنوب السودان لإنهاء حرب أهلية دامت لأكثر من 50 عاما.

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