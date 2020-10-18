طرح 178 وحدة صناعية ضمن مبادرة «مصنعك جاهز» بسوهاج

أعلن محافظ سوهاج طارق الفقي قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة بطرح 178 وحدة صناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا للشباب لإقامة مشروعات صناعية "غذائية، وهندسية، وكيماوية".أوضح محافظ سوهاج، في تصريح الأحد أن طرح الوحدات الصناعية يأتي ضمن إقامة 13 مشروع مجمع صناعي على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب "مصنعك جاهز بالتراخيص"، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بالإعلان عن طرح تلك الوحدات لأبناء المحافظة من خلال الإذاعات المحلية بكافة المراكز والقرى والأحياء في أوقات مختلفة على مدار اليوم ولمدة 3 أسابيع.وأكد المحافظ ضرورة تقديم أوجه التيسيرات سواء المالية أو غير المالية للمتقدمين للحصول على تلك الوحدات منوها بأنه من يرغب في التقدم عليه التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات بجوار شركة الكهرباء بمدينة سوهاج أو فرع هيئة التنمية الصناعية بمدينة ناصر فى شرق مدينة سوهاج أعلى مكتب البريد.