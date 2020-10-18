غدًا.. محاكمة رامى صبرى بتهمة التهرب الضريبى

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الإثنين، محاكمة الفنان رامى صبرى، لاتهامه بالتهرب من سداد 336 ألفا و566 جنيها للضرائب العامة.وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبرى من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيها، عن أعماله فى الغناء والأغانى المختلفة بالحفلات.