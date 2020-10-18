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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«القومي للمرأة» يهنئ فيبي جرجس بمنصب وكيل «الشيوخ»

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:04 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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توجّه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة للنائبة فيبي فوزي جرجس التى تم انتخابها اليوم لتولي منصب وكيل مجلس الشيوخ بعدد أصوات ١٩٩ صوتًا، وذلك خلال الانتخابات التى تمت اليوم في أولى جلسات انعقاد المجلس التى تم خلالها اختيار رئيس المجلس ووكيليه.
أعربت مايا عن عميق سعادتها وفخرها باختيار النائبة فيبي جرجس كأول سيدة تتولّى منصب وكيل مجلس الشيوخ بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة، لافتة إلى أن اليوم هو أحد الأيام التاريخية التى شهدت انتصارًا عظيمًا للمرأة المصرية، فقد خرجت المرأة في نهاية هذا اليوم رابحة.

أضافت أن انتخاب سيدة في هذا المنصب فرصة عظيمة تتاح لها، الأمر الذي سيعود بالإيجاب على وضعها السياسي وعلى مشاركتها في الحياة العامة، الذي يؤكد قدرتها وكفاءتها لتولي أي منصب وبجدارة إذا أتيحت لها الفرصة.

وأكدت مايا مرسي أن المرأة المصرية أصبحت تتقدم إلى الأمام نحو تولي العديد من المناصب القيادية في كافة المجالات، ويرجع كل الفضل في ذلك للدعم والمساندة الكبيرة التي تتلقاها المرأة المصرية من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منح المرأة المساحة الكافية والفرصة اللازمة لإثبات ذاتها وإمكانياتها.

أشارت إلى أن المرأة اليوم تسطر فصل جديد في مجلد إنجازاتها عبر التاريخ، متمنية لها مزيدًا من النجاح والتوفيق فى هذا المنصب.

وأعربت عن أمنياتها بمساهمة النائبات بمجلس الشيوخ بخبراتهنّ وكفائتهنّ وتنوع مجالاتهنّ بدور كبير خلال الفترة القادمة في إثراء الحياة النيابية والتشريعية، والتمثيل في المجلس تمثيلًا مشرّفًا نفخر به كما تعودنا منهن دائمًا.

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