مشادة كلامية بين مرتضى منصور ومحامي اللجنة الأولمبية

نشبت مشادة كلامية بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحامي اللجنة الأولمبية، بعد اتهامه للأخير بالتزوير، وذلك أثناء مرافعة محامي اللجنة الأولمبية في جلسة طعنه على قرار اللجنة الأولمبية بعزلة من رئاسة النادي، ما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة وتأجيلها لحين تهدئة الموقف.ووصل صباح اليوم، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لحضور جلسة نظر الدعوى المقامة منه، ويطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، وألزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي انتشارا أمنيا مكثفا، وذلك بالتزامن مع بدء نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.