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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة من جحيم كاراباخ.. «مرتزقة أردوغان» يتنازلون عن مستحقاتهم ويعودون

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:25 م
مرتزقة أردوغان
مرتزقة أردوغان
أحمد عاشور
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أعلن المرصد السوري عن أن أعداد المرتزقة في أذربيجان ترتفع إلى أكثر من 2000 قتل منهم نحو 135 حتى الآن.

وأضاف المرصد في نبأ عاجل له عن عودة مقاتلين من أذربيجان إلى سوريا بعد تنازلهم عن مستحقاتهم نظرًا لصعوبة المعارك هناك.

يذكر أن أرمينيا قد أعلنت مساء أمس السبت، عن أنها توصلت إلى اتفاق حول هدنة إنسانية مع أذربيجان اعتبارًا من منتصف الليل، وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان: "اتفقت جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان على هدنة إنسانية اعتبارًا من الساعة 00:00 من يوم 18 أكتوبر بالتوقيت المحلي".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه تطبيقًا للبيان المشترك الصادر يوم 1 أكتوبر عن رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة، دونالد ترامب، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، وبيان رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الاأن والتعاون في أوروبا الصادر يوم 5 أكتوبر، وبيان موسكو يوم 10 أكتوبر".

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