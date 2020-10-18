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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطلين لسرقة 240 ألف جنيه من شقة بالشرابية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:32 م
ضبط عاطلين
ضبط عاطلين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم الأحد، من ضبط عاطلين لسرقة 240 ألف جنيه من شقة مواطن بالشرابية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الشرابية بتلقيه بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأنه عقب زيارته لأحد أقاربه وحال عودته اكتشف كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالى (240 ألف جنيه) من داخلها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا أحدهما بعلمه بعدم تواجد المجنى عليه بالشقة سكنه واحتفاظه بمبالغ مالية داخلها.

اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك استعان بالثانى لتنفيذ مخططه حيث تمكنا من دخول الشقة بأسلوب "كسر الباب " والاستيلاء على المبلغ المالى ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما ضبط 105،400 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة"، وضبط 6 هواتف محمولة – مشغولات ذهبية- كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام، وأقرا بشرائهم من باقى المبلغ واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

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