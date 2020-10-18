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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«العمق في الحياة».. عظة الأحد على القنوات الفضائية للأنبا يؤانس (فيديو)

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:35 ص
الأنبا يؤانس
الأنبا يؤانس
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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ألقى الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد 18 أكتوبر، عظة يوم الأحد على القنوات الفضائية، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وألقى الأنبا يؤانس عظة اليوم تحت عنوان "العمق في الحياة"، وتحدث من خلال إنجيل قداس اليوم الأحد، حول معجزة صيد السمك.

ودار حديث الأنبا يؤانس حول ثلاث محاور في العمق وهما: "العمق في الحياة مع الله، والعمق في المفاهيم، والعمق في العلاقات مع الآخرين".

ويتبادل أحبار الكنيسة إلقاء عظة الأحد منذ انطلاقها في مارس الماضي، ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية.

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