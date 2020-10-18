كاهن كنيسة الروم يشارك في طابور الصباح بمدرسة بدمياط

شارك الكاهن هشام بندليمون، كاهن كنيسة الروم الأرذوزكس بدمياط، اليوم الأحد، في طابور الصباح بمدرسة دمياط الإعدادية بنين في أول أيام الدراسة، وتفقد الفصول مؤكدا على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وجهت جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمتابعة وتكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس للوقوف على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وتكثيف أعمال النظافة، ورفع وإزالة الإشغالات، والمرافق من محيط المدارس والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.