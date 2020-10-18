نظر دعوى المطالبة بنقل ملكية أموال الإخوان لخزينة الدولة اليوم

تواصل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، نظر الدعوى القضائية، المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وتطالب بالتصرف ونقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الجماعة، للخزانة العامة للدولة، بعد ثبوت تورط قيادات الجماعة الإرهابية في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة، مثل حسم ولواء الثورة.وشملت القائمة كلا من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وأسرة محمد مرسي، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، كما تضمنت كلا من الدكتور محمد البلتاجي، ومحمود غزلان، وأسعد الشيخة، وأمين الصيرفي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي.وشملت القائمة كلا من محمد طه وهدان، وأحمد دياب الديب، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، ومحسن راضي، ومحمود زناتي، ورزق عمارة، وبليغ النجار، وإيهاب سلامة، ومحمد عبد الراضي عبود، وأمير سويدان، وصلاح القاضي، وحسام أبو بكر، وخالد نصار، وهشام عجمي، وحازم فاروق، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق في عهد الإخوان.