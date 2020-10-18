استئناف سما المصري و«أحداث مجلس الوزراء» أهم محاكمات اليوم

- استئناف سما المصري على حكم الحبس والغرامة في التحريض على الفسق والفجور

اليوم إعادة محاكمة 12 متهما بـ "أحداث مجلس الوزراء"

محاكمة 20 متهم الاتجار في البشر في الازبكية

تشهد محاكم القاهرة والجيزة والمحكمة الاقتصادية، العديد من المحاكمات اليوم الأحد، أبرزها الحكم على استئناف سما المصري على حكم الحبس والغرامة بتهمة سب ريهام سعيد، أيضا على الحبس والغرامة في التحريض على الفسق والفجور، فضلا عن إعادة محاكمة 12 متهما بـ "أحداث مجلس الوزراء"، محاكمة 20 متهما بالاتجار في البشر في الأزبكية.وتصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، الحكم علي استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 200 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف في دعوى سب وقذف ريهام سعيد.كشف أمر الإحالة في القضية رقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية، أن سما المصري في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد، وقد تضمن الأمر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطع وقامت بارساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتس اب، على النحو المبين بالتحقيقات.تنظر محكمة جنح مستانف المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد، الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية الصادر بمعاقبة سما المصرى بالحبس سنتين وألزمتها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري.كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 12 متهمًا بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم، هم كل من محمد قناوي عفان عثمان "حدث" وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفى كامل عبد المجيد الدردير وأحمد كامل عبد المجيد الدردير وأحمد سمير سعد فضل النجار والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعى سارة جمال السيد "مفرج عنها"، وطارق شمس الدين أحمد وحسام محمد علي عبد الرحمن "حدث"، محمد صالح سعيد عبد ربه شعلان "مفرج عنه" وإسلام عادل علي محمد والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي بتأجيل عصابة الاتجار في البشر في الأزبكية، وهم شريف.ح، وائل.م، أحمد.س، أحمد. م، هدى.ع، محمود.ع، كمال.خ، عصام.ك، ياسر.ع، حمدي.م، كريم.ص، وشهرته كريم حوامدية، ليلى.ا، وشهرتها أم مروة، حسن.ا، وشهرته خالد المصري، خالد.م، ياسر.ح، أيمن.ع، أحمد.ع، وشهرته أحمد الصعيدي، أحمد.ر، وشهرته أبوحمزة، مصطفى.ر، وشهرته الحمزاوي، جمال الدين.ن.