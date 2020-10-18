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تقارير ومتابعات

مشاجرة داخل مدرسة فضل الحديثة بفيصل.. و«التعليم» تحقق فى الواقعة (فيديو)

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:09 ص
مشاجرة داخل مدرسة
مشاجرة داخل مدرسة
ريم محمود
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حالة من الغضب تسيطر على أولياء أمور طلاب مدرسة فضل الحديثة بفيصل وذلك بعدما قامت إدارة المدرسة بطرد الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات، في مشهد مؤسف انتهى بمشاجرة داخل المدرسة.

وقالت سها محمد، أحد أولياء الأمور: "المدرسة رفضت دخول عدد كبير من الطلاب لم يدفعوا المصروفات، حتى الطلاب الذين دفعوا المصروفات قالوا لهم: روحوا مفيش شرح في المدارس".

وأضافت "سها": "كما انتشرت حالة من الرعب اليومً والكر والفر وتم تصوير ذلك بالفيديو أمام المدرسة وقد قام بعض أولياء الأمور بكسر باب المدرسة حتى يتم دخولهم وحدثت مشاجرة بين مدير المدرسة وأحد أولياء الأمور".

وأوضحت إحدى أولياء الأمور، أن المشاجرة التي حدثت بين أولياء الأمور والمدير، أسفرت عن إصابة المدير وهو الآن بالمستشفى.

وقال ولي أمر أحد الطلاب، إن المشاجرة بدأت حينما جاء ولي أمر لأحد الطلاب من أجل أن يتحدث مع المدير، وقال له المدير في وسط حديثه معه: "أنا هديك بالجزمة"، وبناء عليه قام ولي الأمر بالاستعانة بأقاربه وهجم على المدرسة بـ"الشوم" مما تسبب في حالة ذعر والمشاجرة التي أصيب فيها المدير.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تحقق في هذه الواقعة، لافتة إلى أن الشرطة سوف تكون متواجدة على باب المدرسة اليوم الأحد حتى لا تحدث أي مشاجرات مرة أخرى.

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