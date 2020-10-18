مشاجرة داخل مدرسة فضل الحديثة بفيصل.. و«التعليم» تحقق فى الواقعة (فيديو)
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:09 ص
ريم محمودطباعة
حالة من الغضب تسيطر على أولياء أمور طلاب مدرسة فضل الحديثة بفيصل وذلك بعدما قامت إدارة المدرسة بطرد الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات، في مشهد مؤسف انتهى بمشاجرة داخل المدرسة.
وقالت سها محمد، أحد أولياء الأمور: "المدرسة رفضت دخول عدد كبير من الطلاب لم يدفعوا المصروفات، حتى الطلاب الذين دفعوا المصروفات قالوا لهم: روحوا مفيش شرح في المدارس".
وأضافت "سها": "كما انتشرت حالة من الرعب اليومً والكر والفر وتم تصوير ذلك بالفيديو أمام المدرسة وقد قام بعض أولياء الأمور بكسر باب المدرسة حتى يتم دخولهم وحدثت مشاجرة بين مدير المدرسة وأحد أولياء الأمور".
وأوضحت إحدى أولياء الأمور، أن المشاجرة التي حدثت بين أولياء الأمور والمدير، أسفرت عن إصابة المدير وهو الآن بالمستشفى.
وقال ولي أمر أحد الطلاب، إن المشاجرة بدأت حينما جاء ولي أمر لأحد الطلاب من أجل أن يتحدث مع المدير، وقال له المدير في وسط حديثه معه: "أنا هديك بالجزمة"، وبناء عليه قام ولي الأمر بالاستعانة بأقاربه وهجم على المدرسة بـ"الشوم" مما تسبب في حالة ذعر والمشاجرة التي أصيب فيها المدير.
وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تحقق في هذه الواقعة، لافتة إلى أن الشرطة سوف تكون متواجدة على باب المدرسة اليوم الأحد حتى لا تحدث أي مشاجرات مرة أخرى.
وقالت سها محمد، أحد أولياء الأمور: "المدرسة رفضت دخول عدد كبير من الطلاب لم يدفعوا المصروفات، حتى الطلاب الذين دفعوا المصروفات قالوا لهم: روحوا مفيش شرح في المدارس".
وأضافت "سها": "كما انتشرت حالة من الرعب اليومً والكر والفر وتم تصوير ذلك بالفيديو أمام المدرسة وقد قام بعض أولياء الأمور بكسر باب المدرسة حتى يتم دخولهم وحدثت مشاجرة بين مدير المدرسة وأحد أولياء الأمور".
وأوضحت إحدى أولياء الأمور، أن المشاجرة التي حدثت بين أولياء الأمور والمدير، أسفرت عن إصابة المدير وهو الآن بالمستشفى.
وقال ولي أمر أحد الطلاب، إن المشاجرة بدأت حينما جاء ولي أمر لأحد الطلاب من أجل أن يتحدث مع المدير، وقال له المدير في وسط حديثه معه: "أنا هديك بالجزمة"، وبناء عليه قام ولي الأمر بالاستعانة بأقاربه وهجم على المدرسة بـ"الشوم" مما تسبب في حالة ذعر والمشاجرة التي أصيب فيها المدير.
وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تحقق في هذه الواقعة، لافتة إلى أن الشرطة سوف تكون متواجدة على باب المدرسة اليوم الأحد حتى لا تحدث أي مشاجرات مرة أخرى.