الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالفوز على الوداد
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
أ ش أطباعة
حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في المغرب، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني عقب الفوز المستحق على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال، الذي أقيم على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، والروح العالية، والعرض المتميز الذي قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها من كافة الوجوه.
وأكد الكابتن محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر منظومة الفريق على استكمال المشوار في لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير.
وشدد على أن لاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائي الإفريقي.
وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، والروح العالية، والعرض المتميز الذي قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها من كافة الوجوه.
وأكد الكابتن محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر منظومة الفريق على استكمال المشوار في لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير.
وشدد على أن لاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائي الإفريقي.