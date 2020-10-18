الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالفوز على الوداد

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في المغرب، على ‏تهنئة اللاعبين والجهاز الفني عقب الفوز المستحق على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ‏ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال، الذي أقيم على استاد محمد الخامس ‏بالدار البيضاء.وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، ‏والروح العالية، والعرض المتميز الذي قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها ‏من كافة الوجوه.‏وأكد الكابتن محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر منظومة الفريق على استكمال ‏المشوار في لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلي التي ‏تستحق الكثير.‏وشدد على أن لاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك ‏مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائي الإفريقي.‏