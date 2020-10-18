«الإعلاميين» تدعو لاجتماع عاجل بشأن تصريحات «هيكل» غير الصحيحة

دعا نقيب الإعلاميين طارق سعدة مجلس النقابة إلى اجتماع عاجل، لبحث تجاوزات وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، المستمرة ضد الإعلام المصري.وقال نقيب الإعلاميين إن «هيكل» ينشر أخبارا وإحصائيات غير صحيحة عن الإعلام، عندما يقول إن الأعمار أقل من ٣٥ سنة لايشاهدون التليفزيون وهم يمثلون من ٦٠: ٦٥ % من الشعب دون الاستناد على مصدر رسمي، في الوقت الذي يؤكد فيه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (أهل التخصص) وببيانات دقيقة أن الغالبية العظمى من المصريين يعتمدون على التليفزيون كمصدر رئيسي للمعلومات والأخبار.وأضاف طارق سعدة أن دراسة الجهاز أكدت وصول نسبة مشاهدة التليفزيون إلى ٥٧.٦٪؜ في الريف، وفِي الحضر ٥١.٢٪؜ بالإضافة إلى أن ٢٦.٥٪؜ يلجأون إلى الفضائيات و٨.٦٪؜ يلجأون للأسر والأصدقاء ٧٪؜ من الأسر تلجأ إلى الإنترنت ٢.٥٪؜ إلى العمل، وعليه فإن الوزير يمارس اللامهنية، حيث لايستند في بياناته وتصريحاته على مصادر رسمية فماذا يفعل هيكل؟وتابع: «ما يفعله هيكل لا يمكن السكوت عليه وتحديدا أنه افتعل ومازال يفتعل مشكلات مع كثير من مؤسسات الدولة ولايركز في اختصاصاته وفي وضع سياسات إعلامية لإبراز إنجازات الدولة».