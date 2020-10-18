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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 18-10-2020 بالبنوك المصرية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:05 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 18-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأحد 18-10-2020


وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.46 جنيه وللبيع 51.40 جنيه، وفي بنك عوده انخفض سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.47 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي بنك الإسكندرسة سجل للشراء 48.40 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.47 جنيه وللبيع 51.61 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 47.36 جنيه وللبيع 51.40 جنيه. 

أسعار الدينار الكويتي


وفي بنك التنمية الصناعية ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ليسجل للشراء 47.56 جنيه وللبيع 51.51 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.47 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول بلغ سعر الدينار للشراء 47.68 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.01 جنيه وللبيع 51.46 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.46 جنيه، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.46 جنيه.

واستقر الدينار الكويتي في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.09 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرت سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.46 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشرا 48.45 جنيه وللبيع 51.40 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41 جنيه.

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