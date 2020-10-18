سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 18-10-2020 بالبنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الأحد 18-10-2020





وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.46 جنيه وللبيع 51.40 جنيه، وفي بنك عوده انخفض سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.47 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي بنك الإسكندرسة سجل للشراء 48.40 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.47 جنيه وللبيع 51.61 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 47.36 جنيه وللبيع 51.40 جنيه.



أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك التنمية الصناعية ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ليسجل للشراء 47.56 جنيه وللبيع 51.51 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.47 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول بلغ سعر الدينار للشراء 47.68 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.01 جنيه وللبيع 51.46 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.46 جنيه، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.46 جنيه. وفي بنك التنمية الصناعية ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ليسجل للشراء 47.56 جنيه وللبيع 51.51 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.47 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول بلغ سعر الدينار للشراء 47.68 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.07 جنيه وللبيع 51.40 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.01 جنيه وللبيع 51.46 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.46 جنيه، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 48.74 جنيه وللبيع 51.46 جنيه.



واستقر الدينار الكويتي في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.09 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرت سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.46 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشرا 48.45 جنيه وللبيع 51.40 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41 جنيه.