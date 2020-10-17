وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان منتصف الليل

أعلنت الحكومة الأرمينية، مساء السبت، الاتفاق على وقف إطلاق النار مع أذربيجان بدءًا من منتصف الليل.وقالت وزارة الخارجية في إقليم ناغورني كاراباخ، إنها ترحب بجهود وقف إطلاق النار وتهدئة التوتر وأنهم مستعدون لاحترام الهدنة الإنسانية على أساس متبادل.من ناحيته، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، داعيًا لاحترامه من قبل الطرفين.وسبق أن توصل البلدان إلى هدنة لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي إلا أنها لم تصمد بسبب الخرق المستمر من قبل جميع الأطراف.وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية في وقت سابق اليوم، إسقاط 3 طائرات مسيرة أذربيجانية اخترقت المجال الجوي للبلاد.واندلعت في 27 سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم كاراباخ والمناطق المتاخمة له.