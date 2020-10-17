ترامب يكثّف نشاطه الانتخابي وقلق الجمهوريين يتزايد

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزخم كبير تنظيم سلسلة تجمّعات انتخابية في أنحاء الولايات المتحدة السبت، في وقت يسعى لتجنّب هزيمة مهينة في صناديق الاقتراع بعد 17 يوما.ويزور ترامب ولايتي ميشيجان وويسكنسن الحاسمتين، قبل أن يصل خلال الليل إلى نيفادا في مسعى للحاق بركب خصمه الديمقراطي جو بايدن الذي يحافظ على جدول أكثر هدوءًا.وتعكس الوتيرة المحمومة التي وضعها الرئيس البالغ من العمر 74 عامًا، لنفسه وحقيقة أنه اضطر لتكريس وقت لولايات على غرار جورجيا وفلوريدا اللتين منحتاه الفوز عام 2016، القلق المتزايد في أوساط الحزب الجمهوري وإن كان معاونوه يسعون لإظهار الثقة بالنفس.وقالت المتحدثة باسمه كايلي ماكيناني على فوكس نيوز، إن "استراتيجية الرئيس ترامب تتمثل بالعمل جاهدا لكسب أصوات الشعب الأمريكي".أضافت: "لهذا السبب سيكون في ولايتين اليوم وسيجري تجمعين انتخابيين غدا واثنين آخرين في أريزونا الاثنين، ويبذل كامل طاقته".على الضفة الأخرى، سيبقى بايدن، الذي زار ميشيغان في إطار حملته الجمعة، في بلدته ويلمينغتون في ديلاوير.لكنه أصدر بيانا للناخبين في ويسكنسن قبل ساعات من موعد وصول ترامب المرتقب إليها، ركّز فيه على موضوعه المفضل: طريقة تعاطي ترامب مع أزمة كوفيد-19.وقال بايدن إن "استجابته (ترامب) للوباء سحقت اقتصاد ويسكنسن"، مشيرا إلى أن 150 ألفا من سكان الولاية خسروا وظائفهم منذ تولى ترامب السلطة عام 2016.ولا يزال ترامب يتعافى من إصابته بكوفيد-19، حاله حال عشرات موظفي البيت الأبيض وكوادر حملته بمن فيهم ماكيناني نفسها، لكن الأخيرة سعت لإضفاء لمسة الإيجابية على التجربة.