حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 18 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعاتها الفلكية لبرج الجوزاء ليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: تعيد اليوم بعض القضايا القديمة إلى الواجهة، وتنتظر حدثًا أو تطوّرًا يجعلك تقوم ببعض الاتصالات الطارئة.عاطفيا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مرضيًّا، وتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.صحيًا: حاول أن تكون نشيطًا ومتحمّسًا ومندفعًا لممارسة رياضة المشي أو الهرولة أو ركوب الخيل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.