2673 إصابة جديدة بكورونا فى الفلبين

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الفلبين إلى ٣٥٤ ألفا و٣٣٨ حالة، عقب تسجيل ٢٦٧٣ حالة إصابة جديدة.وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٦٦٠٣ حالة، عقب تسجيل ٧٣ حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة في يناير الماضي.