طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية moss.gov.eg

بطاقة الخدمات المتكاملة والتي يتم استخراجها إلكترونيا، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، تعد أحد أبرز وسائل مساعدة الدولة لأصحاب الاحتياجات الخاصة للحصول على الدعم الكامل من الدولة مثل الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لهم خصيصا وخصومات وسائل النقل وغيرها عقب تسجيل بياناتهم، في حالة إثبات صحة البيانات التي تم تسجيلها عبر موقع الإلكتروني ( من هنا ).





تعرف على خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

يجب على الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة إتباع الخطوات التالية :-





تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ( من هنا)





اختيار طلب بطاقة الخدمات المتكاملة





كتابة بيانات الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة كاملة " الاسم رباعي ، العنوان ، رقم التليفون.."





كتابة نوع الإعاقة ودرجاتها





إرفاق المستندات التي تثبت الحالة المرضية بالتفصيل





مزايا استخراج بطاقة طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة





قبل الشروع في طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية moss.gov.eg ، تعرف على أهم مزايا التي توفرها الدولة لدعم أصحاب الاحتياجات الخاصة وهى:-





تقديم الرعاية الصحية الكاملة لأصحاب الاحتياجات الخاصة من علاج على نفقة الدولة وصرف الأدوية اللازمة لعلاج حالتهم الصحية.





الحصول على خصومات في قيمة تذاكر وسائل النقل الجماعي.





الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة خصيصا لهم بشرط أن يقودها مقدم الطلب بنفسه وأن يكون فوق الـ18 سنة.





توفير الدعم النقدي في بعض الحالات مثل الجمع بين معاشين.





الحصول على نسبة من شقق الإسكان الاجتماعى التي توفرها الدولة لدعم الشباب.